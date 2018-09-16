إسرائيل تدمر طائرة إيرانية محمّلة بالأسلحة في مطار دمشق

دمّرت إسرائيل، الليلة الماضية، طائرة نقل إيرانية من طراز بوينغ، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي، وفق ما ذكرته القناة العبرية الثانية اليوم الأحد.

وأشارت القناة أيضًا إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مخازن سلاح في حظائر طائرات بالمطار (ورشات ومخازن مخصصة للصيانة)، تم تمويهها بوضع شعارات الأمم المتحدة وشركة النقل العالمية DHL على سطحها، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها القناة.

ونسبت القناة هذه الأنباء لتقارير لم تحدد مصدرها، فيما أعلنت أن الجيش الإسرائيلي رفض الرد على استفساراتها حول الغارة قائلًا إنه “لا يعلق على تقارير كهذه”.

وحسب القناة العبرية كان يفترض أن يتم تسليم السلاح الذي نقلته الطائرة الإيرانية إلى دمشق إما للنظام السوري أو لميليشيات شيعية موالية لطهران تقاتل إلى جانبه في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت إن إسرائيل قصفت مطار دمشق الدولي، مساء السبت.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف عن هويته قوله “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأسقطت عددًا من الصواريخ”، دون مزيد من التفاصيل.