المضادات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في محيط مطار دمشق

صرح مصدر عسكري سوري، بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف ليل السبت محيط مطار دمشق الدولي.

وأكد المصدر، أن الصواريخ الإسرائيلية ضربت موقعًا عسكريًا قريبًا من المطار، إلا أن الأضرار لم تكن كبيرة، ومعظمها مادية لأن الدفاعات الجوية استطاعت إسقاط عدد من الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

ونقلت صفحات سورية ناشطة على مواقع التواصل، عددًا من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بهواتف نقالة، قالوا بأنها ترصد استهداف المضادات الأرضية للصواريخ الإسرائيلية.

وتم سابقًا استهداف هذه المنطقة من قبل إسرائيل عدة مرات، إذ من المتوقع وجود مراكز قيادية عسكرية لإيران وحزب الله، ويكاد لا يمضي شهر دون تسجيل غارة إسرائيلية على أهداف داخل سوريا.