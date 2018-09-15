اعتقال 3 مسؤولين حكوميين في إيران بسبب الفساد

اعتقلت السلطات الإيرانية 3 مسؤولين كبار في حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب تورطهم بملفات فساد مالي، وفق ما أعلنه المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اليوم السبت. .

وقال دولت آبادي، في مؤتمر صحفي، إنه “خلال الأيام القليلة الماضية تم اعتقال 3 مسؤولين حكوميين”، من دون أن يكشف عن هويتهم.

وأضاف أن “الأشخاص المعتقلين يرتبطون في الغالب بمجال التبادل والمسائل المتعلقة بالبضائع المودعة في ملفات تخص احتكار السيارات في شركتي إيران خودرو وسايبا الإيرانيتين”.

وأشار المدعي العام في طهران، إلى أن “أحد هؤلاء المسؤولين المعتقلين مرتبط بقضايا تتعلق بالبنك المركزي، ويجري التحقيق معه”، لافتًا إلى أن “التوضيحات التي قدمتها اليوم شركات صناعة السيارات كانت مقنعة إلى حد ما”.

وكشف دولت آبادي، عن اعتقال ابنة أحد الوزراء السابقين ويتم التحقيق معها من قبل المحكمة الخاصة بمكافحة ملفات الفساد المتعلقة بالاقتصاد الإيراني.

وكان تقرير إيراني كشف الأسبوع الماضي، أن قوات الأمن اعتقلت 30 عضوًا في مجالس بلديات مختلفة، إضافة إلى 4 رؤساء بلديات خلال الفترة الأخيرة بتهم مالية أو أخلاقية.

وأشار التقرير، إلى انخفاض حجم صناعة السيارات المحلية في إيران بنسبة 38٪؜ في الشهر الأخير نتيجة العقوبات الأمريكية.