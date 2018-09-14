إثيوبيا وإريتريا تعتزمان توقيع “اتفاق سلام تاريخي” في جدة السعودية

أفادت قناة “العربية”، مساء اليوم الجمعة، بأنّ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحضور توقيع “اتفاق سلام تاريخي” بين إثيوبيا وإريتريا في مدينة جدة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود البلدين لتعزيز المصالحة التي انطلقت عقب إعلان مشترك في تموز/يوليو الماضي، أنهى صراعًا حدوديًا استمر لنحو عقدين.

ولم تقدم “العربية” تفاصيل أكثر عن مراسم التوقيع وموعده، غير أن تقارير صحفية قالت إن التوقيع سيكون بعد غدٍ الأحد.

وحتى الساعة 17.15 ت.غ، لم تصدر إفادة رسمية من البلدان الثلاثة حول ما ذكرته الفضائية السعودية.

والثلاثاء الماضي، فتحت إثيوبيا وإريتريا، رسميًا، الحدود البرية الفاصلة بين البلدين، بعد إغلاقها منذ عقدين من الزمن على خلفية الحرب التي اندلعت بينهما في 1998، لتعلن بذلك أسمرا وأديس أبابا إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في إفريقيا.

وشهدت الجزائر، في كانون الأول/ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين أنهت الحرب الحدودية، لكنها لم تتمكن من تطبيع العلاقات بالكامل.