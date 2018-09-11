إثيوبيا وإريتريا تعيدان فتح الحدود

أعاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا إسياس أفورقي، اليوم الثلاثاء، فتح نقطة حدودية بين بلديهما للنقل البري، في أول إجراء منذ أن خاض البلدان حربًا قبل عقدين.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل عبر “تويتر”: “افتتح الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد اليوم رسميا نقطة ديباي سيما – بوري الحدودية بين البلدين للنقل البري. سيصل الزعيمان إلى أسمرة قريبا وسيتوجهان إلى نقطة سيرها – زالامبيسا لإجراء مراسم مشابهة”.

وجاء الاتفاق ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين، باشرها رئيس الوزراء الإثيوبي، وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية ولقائه رئيس البلاد.

والعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا مقطوعة، منذ أن خاض البلدان نزاعًا حدوديًا استمر من 1998 حتى 2000، وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.