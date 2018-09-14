الأمن التركي يطلق الغاز المسيل للدموع على عمال في مطار إسطنبول

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع ،الجمعة، على عمال بناء في مطار إسطنبول الجديد يحتجون على ظروف عملهم الخطرة في المنشأة التي من المقرر أن تفتتح الشهر المقبل، بحسب الإعلام المحلي.

ويعتبر المطار الجديد أحد مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة الطموحة للمدينة.

ويقع المطار على البحر الأسود ، وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنويًا في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونًا بحلول عام 2023.

وللترويج للمطار هبطت طائرة أردوغان في حزيران/يونيو الماضي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

إلا أن تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضرب مئات العمال احتجاجًا على ظروف العمل، بحسب وكالة “دي إتش إيه” الخاصة للأنباء.

وتجمّع عدد من العمال في الموقع ،الجمعة، إلا أن قوات الأمن فرّقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة على ذلك.