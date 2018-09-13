ألوية العمالقة تقطع طريق “كيلو 16” وتقتحم جامعة الحديدة

حققت قوات ألوية العمالقة، تقدمًا جديدًا في معركتها ضد مليشيات الحوثي بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن “ألوية العمالقة تمكنت يوم الخميس من تحرير باقي مناطق جامعة الحديدة والتقدم صوب الكورنيش من الناحية الغربية، فيما تواصل الألوية تقدمها من الجهة الشرقية للسيطرة على دوار السفينة في طريق الكيلو 16″.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، إن “تحرير وسيطرة ألوية العمالقة على كيلو 7 وكيلو 10 وقطع كيلو 16 بالحديدة، سهّل من عملية حصار الميليشيات الحوثية وتفكيكها وحصارها في دوائر صغيرة تجبرهم على الاستسلام وتعجّل من تحرير باقي مناطق المحافظة”.

وأكد المركز أن “قطع قواته لطريق كيلو 16، يعني أن الشريان الرئيسي للمليشيات بين الحديدة وصنعاء قطع بشكل كامل”، مشيرًا إلى أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم قطع الطريق الواصل إلى ميناء الحديدة التي تواصل الميليشيات استخدامها في استلام الأسلحة المهربة”.

واعترفت قيادة ميليشيات الحوثي، الأربعاء، بمقتل قائدين عسكريين تابعين لها في جبهة الساحل الغربي، وهما اللواء محمد عبدالملك صالح عاطف قائد ما يسمى اللواء 140، واللواء علي صلاح محمد القيري قائد ما يسمى اللواء 190 دفاع جوي.

كما ذكر موقع الجيش أن المدعو إسماعيل عبدالقادر الشرفي مسؤول الحشد والتجنيد للميليشيات الحوثية، هو الآخر لقي مصرعه أيضًا في معارك تحرير منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.