الاستخبارات التركية توقف مشتبهًا فيه باعتداء ريحانلي بمنطقة تحت سيطرة النظام السوري

أوقفت أجهزة الاستخبارات التركية في سوريا أحد أبرز المشتبه فيهم بالاعتداء الذي استهدف مدينة الريحانية الحدودية في العام 2013، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتابعت الوكالة أن يوسف نازك، العقل المدبر المفترض للهجوم المزدوج بالسيارة المفخخة والذي أوقع أكثر من 50 قتيلاً في أيار/مايو 2013، أوقف في اللاذقية (شمال غرب) سوريا خلال عملية غير مسبوقة لأجهزة الاستخبارات التركية.

في الـ 11 من أيار/مايو 2013، أوقع انفجار عنيف نجم عن سيارتين مفخختين، 53 قتيلاً في ريحانلي في جنوب تركيا والقريبة من الحدود السورية.

نسبت السلطات التركية التفجير إلى مجموعة ماركسية تركية سرية مرتبطة بالاستخبارات السورية، إلا أن النظام السوري نفى أي تورط.

وتابعت وكالة أنباء الأناضول أن نازك (34 عامًا) “اعترف” خلال استجوابه بأن الاستخبارات السورية أمرت بتنفيذ الاعتداء في ريحانلي.