ميركل: لن نكتفي بالرد الشفهي عند حدوث هجوم كيماوي في سوريا

أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا.

وقالت، أمام مجلس النواب الألماني أيضًا، إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات، هو مجرد الرفض الشفهي، مضيفة: “لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول (لا)، بصرف النظر عما يحدث في العالم”.

وجاءت كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا، وفق رويترز.

من جانبها، قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس، اليوم الأربعاء، إن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري في سوريا إذا لم تسمح الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بمثل هذا التحرك.

وأضافت أمام البرلمان “ما دام هذا لم يحدث، فلن يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عنيف في سوريا“.