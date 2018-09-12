لافروف: سياسة واشنطن قائمة على “العقاب أولًا ثم التفاوض”

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة في غالبية الحالات لا تكون مستعدة فعلًا لبدء محادثات، منددًا بسياسة الولايات المتحدة التي تقوم برأيه على “فرض العقوبات أولًا ثم التفاوض”.

وبيّن لافروف، في كلمة على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك (أقصى شرق روسيا)، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعلن في البداية عن عقوبات ثم عن عقوبات أخرى وبعد ذلك فقط ينتقلون إلى التفاوض.

ومضى يقول: “الأمر لا يقتصر -فقط -على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مع أنها اليوم في أسوأ وضع، كان الأمر نفسه بالنسبة إلى كوريا الشمالية والاتحاد الأوروبي، ومع الصين تدور حرب تجارية”، وفق فرانس برس.

واعتبر لافروف أن هذه السياسة “أصبحت سلوكًا دائمًا بمجرد حصول مشكلة يتم الإعلان عن إجراءات للضغط”.

وأضاف: “لا أعتقد أنه من الممكن أن نتوقع نجاحًا على المدى الطويل لهذه السياسة”.