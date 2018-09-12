تعزيزًا لسطوته.. أردوغان يسيطر على صندوق الثروة السيادية بتركيا

ذكرت قرارات، نُشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح رئيسًا لشركة صندوق الثروة السيادية في تركيا.

وبموجب القرارات أيضًا أصبح صهر الرئيس التركي أردوعان وزير المالية برآت البيرك نائبًا لرئيس الصندوق.

وتنص القرارات الرئاسية أيضًا على أنه تم تعيين ظافر سونميز مديرًا عامًا للصندوق.

يذكر أن أردوغان كان عيّن زوج ابنته برآت البيرك وزيرًا للمالية والخزانة وإبراهيم أر الذي هو أحد أقربائه مستشارًا لوزير التعليم، حين إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة وهو ما أثار ردود فعل واسعة حيال ذلك.

و لم يتوقف أمر تعيين المسؤولين في تركيا بعد تطبيق نظام الحكم الرئاسي الجديد على أقارب وأصدقاء الرئيس رجب طيب أردوغان فقط، بل امتد الأمر إلى المقربين من قرينته أيضًا.

وقال تقرير لصحيفة “زمان” التركية، يوليو الماضي، إن القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية المتعلقة بتعيين مستشاري الرئيس والوزراء أظهرت تعيين السيدتين أليف أسين وسميراء مروة كيليتش كمستشارتين للرئيس.

وتُعرف سميراء مروة كيلينتش على أنها المستشارة الطبية للسيدة الأولى، بينما تشارك أليف أسين في جمعية النساء والديمقراطية التي تتولى أمينة أردوغان وابنتها سمية إدارتها.

كما تم تعيين محمد هادي تونش وعاكف أوزكالدي ومصطفى أكسو مستشارين لوزير الزراعة والغابات، في حين منح رئيس مركز القياس والاختيار والتنسيب الدكتور محمود أوزير وعضو هيئة الرقابة بهيئة التعليم العالي الدكتور مصطفى سافران وظيفة مستشارين لوزير التعليم.

ومنح بيرول كوله عضوية هيئة الأسواق المالية وجميعهم تم إلحاقهم بمناصبهم بتوصية من أمينة هانم أردوغان شخصيًا.