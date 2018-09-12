اعتقال صحفي نمساوي في تركيا

أفاد موقع إلكتروني ألماني بأن السلطات في تركيا اعتقلت صحفيًا وناشطًا نمساويًّا يعمل في الموقع، الثلاثاء، للاشتباه فيه بجريمة تتعلق بالإرهاب.

وذكر موقع “ري: فولت” الذي يصف نفسه بأنه مجلة إلكترونية يسارية أن ماكس زيرنجاست اعتقل في شقته في العاصمة التركية أنقرة صباح الثلاثاء.

وأضاف: “نستنكر هذا الاعتقال بأشد العبارات بالطبع وندعو إلى الإفراج الفوري عنه”.

وقال الموقع الناطق بالألمانية: “كاتبُنا، الذي يعيش في تركيا منذ سنوات طويلة، ناشط ومؤلف يساري متحمس يدافع عن الحرية والديمقراطية”، لافتاً إلى أنه يعتقد أن الاتهام الموجه له هو الانتماء إلى منظمة “إرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن “مواطنًا نمساويًّا اعتقل في أنقرة يوم الثلاثاء، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل حمايةً للبيانات.

وتوترت العلاقات بين تركيا وكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب موجة من الاعتقالات جرت في إطار حملة أمنية نفذتها السلطات بعد انقلاب عسكري فاشل في 2016.