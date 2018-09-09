صحيفة: 1600 إيراني تقدموا بطلبات اللجوء في البوسنة

تقدم نحو 1600 إيراني بطلب اللجوء في جمهورية البوسنة والهرسك، إحدى دول البلقان بجنوب شرق أوروبا، جراء الأزمة الاقتصادية في إيران، وفقًا لصحيفة “سراييفو تايمز” البوسنية.

ونقلت صحيفة “إيران” الحكومية عن الصحيفة البوسنية، أن “1600 إيراني تقدموا بطلب اللجوء في جمهورية البوسنة والهرسك”، مضيفة أن “أغلب الإيرانيين وصلوا إلى البوسنة عن طريق صربيا كسائحين”.

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن “الإيرانيين أصبحوا يستغلون الاتفاق المبرم العام الماضي بين إيران وصربيا والذي يسمح بإعفاء الإيرانيين من تأشيرات الدخول ما جعلهم يستغلون هذا الاتفاق للوصول إلى جمهورية البوسنة والهرسك لطلب اللجوء”.

ووفقا لوزارة الخارجية في البوسنة، فإنه في عام 2017 تم تقديم نحو 16 إيرانيًا طلب اللجوء، فيما رفض المسؤولون في إيران تأكيد أو نفي الخبر.

وأصبحت الهجرة والنزوح سواء داخل إيران أو خارجه إحدى أبرز المشاكل التي تواجه الحكومة الإيرانية، حيث تصاعدت هذه الظاهرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتضاؤل فرص العيش المناسب مع غياب الخطط الاستراتيجية لمواجهة حجم الفساد والركود الاقتصادي في البلاد.