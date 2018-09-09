مقتل رجلي أمن بهجوم مسلح جنوب إيران (صور)

أعلن مسؤول أمني إيراني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من رجال الأمن إثر تعرض سيارة تابعة للشرطة لهجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين بمدينة “ميناب” التابعة لمحافظة “هرمزغان” جنوب شرق إيران.

وقال محمد شريفي، المساعد الأمني لحاكم محافظة “هرمزغان” لوكالة أنباء “هرمز”، إن “سيارة تابعة لقوات الأمن تعرَّضت لهجوم مسلح فجر اليوم الأحد بمدينة ميناب، أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح اثنين آخرين”.

وأضاف أن “رجلي الأمن هما ضابطان في جهاز قوى الأمن الداخلي برتبة ملازم ثاني، أحدهما من محافظة شيراز جنوب البلاد والثاني من محافظة كرمان”.

وتقع مدينة “ميناب” على بعد 90 كيلومترًا شرق مدينة “بندر عباس” عاصمة محافظة “هرمزغان”، ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وهي ثاني أكبر مدينة في “هرمزغان”.