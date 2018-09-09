الصين تشارك لأول مرة في أكبر مناورة بحرية أسترالية

تشارك الصين لأول مرة في أكبر مناورة بحرية أسترالية مع اشتراك أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة في تدريب مشترك قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي.

وتستضيف “مناورة كاكادو” 23 سفينة وغواصة من دول عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي من أجل تحقيق تآلف فيما بينها، مما يساعد على منع وقوع صراع في المياه الدولية وتنسيق جهود الإغاثة عند وقوع كوارث.

وقال الأميرال جوناثان ميد، قائد الأسطول الأسترالي للصحفيين في مقابلة تلفزيونية في داروين الجمعة، إن هناك مزايا متبادلة في بناء تفاهم وثقة خلال المناورة.

وتستمر هذه المناورة المشتركة حتى 15 سبتمبر أيلول الجاري ويدعمها سلاح الجو الملكي الأسترالي وتضم 21 طائرة.

ومن بين الدول المشاركة في المناورة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وبنجلادش وبروناي وكمبوديا وكندا وتشيلي وفرنسا والهند وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وسنغافورة وسريلانكا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفيتنام.