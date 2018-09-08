الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي عند 31 مليار دولار

الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي عند 31 مليار دولار

حجم الفائض تجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار دولار في حزيران/ يونيو.

المصدر: رويترز

ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ليسجل مستوى قياسيًا عند 31.05 مليار دولار في آب/ أغسطس، مقارنة مع 28.09 مليار في تموز/ يوليو.

ووفق ما نقلت “رويترز” عن بيانات جمركية، اليوم السبت، فإنّ “حجم الفائض تجاوز الرقم القياسي السابق والذي بلغ 28.93 مليار دولار في حزيران/ يونيو”.

وكان الفائض مع الولايات المتحدة في آب/ أغسطس، أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.

وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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