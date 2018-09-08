الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي عند 31 مليار دولار

ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ليسجل مستوى قياسيًا عند 31.05 مليار دولار في آب/ أغسطس، مقارنة مع 28.09 مليار في تموز/ يوليو.

ووفق ما نقلت “رويترز” عن بيانات جمركية، اليوم السبت، فإنّ “حجم الفائض تجاوز الرقم القياسي السابق والذي بلغ 28.93 مليار دولار في حزيران/ يونيو”.

وكان الفائض مع الولايات المتحدة في آب/ أغسطس، أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.

وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.