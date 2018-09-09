نتنياهو يجري اتصالات للمشاركة في جلسة أممية خاصة حول إيران

ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات حاليا مع البيت الأبيض، بغرض اقناع الرئيس دونالد ترامب بمشاركته في الجلسة الخاصة التي ستعقد بمجلس الأمن الشهر الجاري، حول الملف الإيراني، والتي من المتوقع أن يديرها الرئيس الأمريكي نفسه.

وطبقا لما أورده موقع “واللا” العبري، مساء السبت، سيدير ترامب الجلسة الاستثنائية بمجلس الأمن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسوف تركز على ملف العقوبات الإقتصادية على إيران، مضيفا أن نتنياهو يريد المشاركة وإلقاء كلمة خلال الجلسة.

ونقل الموقع عن المصادر السياسية أن تل أبيب تجري حاليا اتصالات من أجل منح إسرائيل دورا فاعلا في هذه الجلسة، وتمكين رئيس الوزراء نتنياهو من المشاركة وإلقاء كلمة، استغلالا لحقيقة تولي الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن.

وذكرت المصادر أن ترامب سيدير الجلسة وأنها ستركز على توجيه إدانة لإيران على محاولات فرض نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تداعيات الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في تموز/ يوليو 2015.

وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي تدعم فيه تل أبيب الموقف الأمريكي بشدة، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، تعارضه كل من روسيا والصين والإتحاد الأوروبي، وبالتالي يريد نتنياهو أن يستغل تلك المنصة لإقناع هذه الدول بالإنضمام للضغوط على إيران.

وتعقد جلسة النقاش الاستثنائية بمجلس الأمن يوم 26 الشهر الجاري، بعد يوم من خطاب ترامب في افتتاح اجتماعات الجميعة العامة، فيما سيلقي نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة بعد يوم من الجلسة الخاصة التي سيديرها ترامب بمجلس الأمن.

كان السفير الأسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد تحدث أمام مؤتمر شارك فيه رؤساء المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار خلاله إلى أن دورة الإنعقاد المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستشكل ضوء أحمر لإيران، مضيفا: “هناك دول أخرى في العالم من المتوقع أن تزيد من ضغوطها على إيران التي تنتهك بشكل ممنهج قرارات مجلس الأمن”، على حد قوله.