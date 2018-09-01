التحقيقات مع نتنياهو بقضايا الفساد قد تنتهي أواخر 2018

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن التحقيقات بتهم الفساد مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد يتم إنجازها مع نهاية العام الحالي.

ونقلت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن محللها المختص في قضايا الفساد، مردخاي غيلات، أن التحقيقات مع نتنياهو قد تنتهي مع نهاية العام الحالي، إذ أن رئيس الوزراء لن يخضع غالبا للتحقيق في (الملف 4000)، وتستعد الشرطة لتسليم الملف للنيابة العامة، خلال أسابيع.

وانتهاء التحقيق مع نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها سيتبعه رفع نتائج هذه التحقيقات إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، ليقرر إن كان سيغلق هذه الملفات، أو يحولها إلى المدعي العام لتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث بأن المستشار القانوني للحكومة، يسعى للتركيز على القضايا المتورط بها نتنياهو، لذلك فقد يقوم بإغلاق ملف تحقيق ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، ونجله يائير، يتضمن شبهات لهما بالتشويش على مجريات التحقيق في قضية شركة “بيزك” (الملف 4000).

ويتعلق “الملف 4000” بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار لصالح شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.