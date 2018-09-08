بعد البصرة.. دبلوماسي إيراني يتوقع مهاجمة قنصلية بلاده في كربلاء

توقّع القنصل العام الإيراني في كربلاء وسط العراق، مير مسعود حسينيان، السبت، أن تتعرض قنصلية بلاده في مدينة كربلاء، لهجوم على غرار ما تعرضت له القنصلية الإيرانية، مساء أمس في محافظة البصرة جنوب العراق من قبل متظاهرين.

وقال حسينيان خلال حديث لموقع ” rouydad24″ الإيراني الإخباري، إن “هناك مؤشرات على وجود مخطط لاستهداف القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء”، مضيفًا أنه ” تم نقل الوثائق والمستندات في القنصلية”.

وأضاف النقصل الإيراني في كربلاء، أن “قنصلية بلاده في هذه المحافظة لا تزال في معرض التهديد بسبب الأوضاع المتوترة في العراق، وبالتالي قمنا منذ الصباح وبالتنسيق مع السلطات العراقية بنقل الوثائق من هذا المبنى”.

وفيما يتعلق بوجود نية لدى الحكومة الإيرانية بمنع مواطنيها من التوجه إلى كربلاء هذا العام للمشاركة في زيارة الأربعين التي تصادف أكتوبر المقبل، قال حسينيان:”لا يمكن الإجابة حاليًا، وإلغاء زيارة عاشوراء والأربعين يتقرر في حينها من قِبل السلطات الحكومية في طهران”.

وأدانت الخارجية الإيرانية، الجمعة، تعرض قنصليتها في البصرة للحرق من قبل متظاهرين غاضبين من دور طهران في العراق.

واستدعت الخارجية الإيرانية، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها بهرام قاسمي، السفير العراقي لدى طهران “راجح الموسوي”، للاحتجاج على الحادث، داعيًا الحكومة العراقية إلى توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، واعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة.