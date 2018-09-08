14 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف إيراني شمال العراق (فيديو)

قالت وكالة أنباء إيرانية، اليوم السبت، إن قوات الحرس الثوري قصفت مواقع لحزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف بـ”بيجاك” المعارض، شرقي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن مصادر بالحرس الثوري قولها، إن “14 قتيلاً و42 جريحًا من عناصر مسلحي حزب “بيجاك” الكردي المعارض سقطوا خلال استهداف مقارهم في شرقي محافظة أربيل العراقية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته اشتبكت مع عناصر من مسلحي “بيجاك” في منطقة حدودية بين العراق وإيران.

وذكر الحرس الثوري، في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية، أن “مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الحرس وعناصر من مسلحي حزب الحياة الحرة الكردستاني أدت إلى مقتل 6 من مسلحي الحزب”، مشيرًا إلى أن “المواجهات اندلعت يوم الجمعة في منطقة حدودية بين العراق وإيران”.

وأكد الحرس الثوري أن “قواته أخذت بثأر 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري لقوا حتفهم في مواجهات مع حزب “بيجاك” في 21 يوليو/ تموز الماضي”، مشيرًا إلى أن “قواته نصبت كمينًا لقوات حزب “بيجاك” في عملية استخبارات متطورة”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت جماعة “بيجاك” الكردية الإيرانية المعارضة، مسؤوليتها عن مقتل 11 من قوات الحرس الثوري خلال مواجهات اندلعت في مدينة “مريوان” التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران على الحدود مع العراق.

وتنظيم “بيجاك” هو تنظيم كردي انفصالي يعني اسمه بالكردية “حزب الحياة الحرة لكردستان”، وينشط بشمال غرب إيران في منطقة أذربيجان الغربية، ويقوم بين الحين والآخر بأعمال مسلحة ضد الحرس الثوري الإيراني.

ويطالب حزب “بيجاك” بتحقيق النظام الكونفدرالي في إيران (على غرار إقليم كردستان العراقي الذي يتزعمه مسعود البرازاني) لتمكين شعوبها من التعايش السلمي فيما بينها وتحقيق الديمقراطية الحقيقية في البلاد.