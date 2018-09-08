روحاني يقر بوقوع خسائر في الحرب الاقتصادية مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم السبت، إن بلاده تخوض حربًا اقتصادية ومن الطبيعي وقوع خسائر في هذه الحرب مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد طهران، مشيرًا إلى أن حكومته غير قادرة بمفردها على التصدي لمثل هذه الحرب.

وأضاف روحاني خلال كلمة له بمناسبة مهرجان “محمد علي رجائي” ثاني رئيس منتخب في إيران عقب الثورة عام 1979، “ليس بوسع الحكومة الايرانية التصدي للعدوان بمفردها، وينبغي وضع الخلافات جانبًا”.

وأكد بأن “الشعب الإيراني لن يستسلم أمام مجموعة جديدة تحكم في البيت الأبيض”، في إشارة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، زاعمًا أن حكومته هي من تتصدى اليوم لما وصفه بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “الأمريكيين يمارسون ضغوطًا مختلفة على طهران، ومن جهة أخرى يبعثون لنا برسائل للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر”، بحسب قوله.

وقال روحاني مخاطبًا الإدارة الأمريكية “إن كنتم صادقين بأنكم تكنون الود للشعب الإيراني، لماذا إذًا تمارسون الضغط عليه؟ هل تتصورون أنكم إذا واصلتم الضغوط لأشهر سيخرج الشعب الإيراني ويستسلم لكم”.

وجدد الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات مع إيران، خلال استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يزور الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين “مستعد للتفاوض مع الإيرانيين إذا رغبوا في التفاوض”، لافتًا إلى أنه “لا يستبعد لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.