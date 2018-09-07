غرينبلات: حماس عقبة في طريق السلام ولن تكون شريكًا فيه‎

اعتبر المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنّ حركة حماس “عقبة” في طريق السلام “ولن تكون شريكًا فيه”.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن غرينبلات، اليوم الجمعة، قوله: “ليس سرًا أن الفلسطينيين في غزة هم رهائن بيد حماس ويعانون أشد المعاناة تحت حكمها”، مضيفًا أنّ “دولًا كثيرة تغض الطرف عن هذه القضية”.

وفيما يتعلق بالحديث عن “صفقة القرن”، قال المبعوث الأمريكي: إنّ “الإدارة الأمريكية تجهز وثيقة تضع حجر الأساس لحل الصراع بطريقة واقعية، ووضع حلول لجميع نقاط الخلاف”.

وكان غرينبلات طالب السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، بأن “تكون جزءًا من الحل في قطاع غزة”، محذّرًا إياها من أنّ “هناك من سيملأ الفراغ في حال رفضها”.