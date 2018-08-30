غرينبلات للسلطة الفلسطينية: إن لم تكونوا جزءًا من تهدئة غزة هناك من سيملأ الفراغ

قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن واشنطن تدعم الجهود المصرية لتسهيل إبرام تهدئة في قطاع غزة.

وأضاف غرينبلات في بيان أصدره البيت الأبيض الخميس، أن “السلطة الفلسطينية ينبغي أن تكون جزءًا من الحل في قطاع غزة وأن تتحمل مسؤوليتها، أو أن هناك من سيملأ الفراغ”.

وتابع أن “هناك خيارات صعبة، وحان الوقت لأن تقود السلطة الفلسطينية جميع الفلسطينيين إلى مستقبل أفضل” على حد قوله.

وتعتبر السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، أن أي اتفاق تهدئة بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي معزل عنها، هو “خطوة من خطوات صفقة القرن، القاضية بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإنشاء دويلة غزة”.

وحذرت السلطة الفلسطينية حركة حماس، من إبرام أي اتفاق مع إسرائيل، قبل تمكين الحكومة في قطاع غزة وإتمام المصالحة الفلسطينية.