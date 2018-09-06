بريطانيا: بوتين مسؤول عن الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك‎

حمَّلت بريطانيا، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “المسؤولية المطلقة” عن اعتداء بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في سالزبري في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أعلنه وزير الأمن البريطاني بن والاس.

وقال “والاس” لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ردًّا على سؤال عن ما إذا كان الرئيس بوتين يتحمل المسؤولية، “في النهاية إنه يتحملها بصفته رئيسَ روسيا الاتحادية، وطالما أنَّ حكومته هي من تدير المخابرات العسكرية وتمولها وتوجهها”.

وأضاف “في نهاية المطاف هو المسؤول طبعًا، إنه رئيس الدولة”.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قالت إن رجال الشرطة والادعاء يعتقدون الآن أن الهجوم على سيرغي سكريبال نفذه ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية، ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بموافقة من مسؤولين روس كبار.

ونفت روسيا مرارًا أي مشاركة في الهجوم ولمَّح بعض المسؤولين الروس إلى أن أجهزة الأمن البريطانية دبَّرت الهجوم لتأجيج مشاعر مناهضة لموسكو.

وعثر على سكريبال، الكولونيل السابق بالمخابرات العسكرية الروسية، الذي كشف عشرات العملاء لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي.6)، مع ابنته يوليا غائبين عن الوعي في مدينة سالزبري بإنجلترا في الرابع من مارس/ آذار.

وبعد الهجوم، انحاز حلفاء في أوروبا والولايات المتحدة لرأي بريطانيا بالنسبة للهجوم وأمروا بأكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس منذ ذروة الحرب الباردة. وردَّت موسكو بطرد دبلوماسيين غربيين.

ولم يتضح بعد الدافع وراء مهاجمة سكريبال الذي كان جزءًا من صفقة تبادل للجواسيس تمت بموافقة من الكرملين في 2010. كما لم يعرف الدافع وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع إلى العهد السوفيتي.