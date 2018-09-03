“الكرملين” يرفض اتهام ماكرون لبوتين بمحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي

المصدر: أ ف ب

رفض الكرملين، اليوم الإثنين، اتهامًا وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون قال في مقابلة مع قناة “اس في تي” التلفزيونية السويدية، أمس الأحد: “أحترم فلاديمير بوتين فعلًا… لكن حلمه هو تفكيك الاتحاد الأوروبي”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، اليوم، أن بوتين يسعى إلى تعزيز الروابط مع الدول الأعضاء في التكتل، ويتمنى الازدهار والاستقرار لأوروبا.

وأضاف: “فيما يتعلق بالاحترام، فإن الرئيس يبادل ماكرون الشعور نفسه، لقد أقام علاقات عمل بنّاء، وعلاقات شخصية طيبة مع ماكرون.

وتابع: “بخصوص الموقف من الاتحاد الأوروبي، علينا أن نقول مع الأسف إن العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى من الجمود بسبب روسيا”.

وقال: “من مصلحتنا أن يكون الاتحاد الأوروبي مزدهرًا ومستقرًا، وقد عرض الرئيس بوتين هذه المقاربة مرات عدة ولم يتغير فيها شيء”.

وتتعرض روسيا منذ العام 2014 لعقوبات أوروبية وأميركية صارمة على خلفية دورها المفترض في النزاع الأوكراني. وردت موسكو على العقوبات بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في تموز/يوليو حتى 2019.

ويعود اللقاء الأخير بين بوتين وماكرون إلى تموز/يوليو الماضي، عندما توجه الرئيس الفرنسي إلى موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم للعام 2018، بين بلاده وكرواتيا، وفاز فيها منتخب فرنسا.