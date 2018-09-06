صحيفة إيرانية: انهيار الريال سيجبر النظام على التفاوض مع ترامب

توقعت صحيفة “كهيان” التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن تشهد العملة المحلية (الريال) انهيارًا كبيرًا في الأيام القليلة المقبلة أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، مضيفة أن “ذلك الانهيار سيجبر النظام على التفاوض مع إدارة ترامب”.

وقالت الصحيفة، إن “الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يصل الدولار الأمريكي الواحد إلى 200 ألف ريال إيراني في الأيام القليلة المقبلة، خصوصًا مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي تستهدف قطاع الطاقة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

واستندت الصحيفة كذلك إلى أن “تصريحات ومواقف الحكومة الإيرانية وبعض التيارات السياسية القريبة منها، تؤكد أنها لا تنوي تحمل مسؤولية عن الوضع الذي لحق بالاقتصاد المحلي والريال، وهي تحاول بذلك إلقاء اللوم على أطراف أخرى كالحرس الثوري والبسيج والمؤسسات العسكرية”.

وختمت الصحيفة الإيرانية أن “بعض المسؤولين في حكومة حسن روحاني، يعتقدون أن الدولار إذا وصل إلى 200 ألف ريال فسوف يتزايد التضخم ويتضاعف الفساد المالي الذي سيكسر ظهر الشعب وبالتالي يتعين على النظام التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية”.