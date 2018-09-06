سول تعلن عن موعد القمة المقبلة بين زعيمي الكوريتين

أعلن مسؤول كوري جنوبي كبير، يوم الخميس، أن الكوريتين اتفقتا على عقد قمة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية تشونغ إيوي-يونغ، للصحفيين إن اللقاء سيبحث “الإجراءات العملية” لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك بعد يوم من لقاء عقده تشونغ إيوي في بيونغ يانغ مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف إيوي: “شدد (كيم) مجددًا على ضرورة نزع التسلح التام في شبه الجزيرة الكورية وأبدى استعداده للتعاون عن كثب في هذا الصدد مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يوم الخميس، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله إنه “على الكوريتين أن تعززا جهودهما الرامية لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف كيم أن “على الكوريتين أن تواصلا تعزيز روابطهما المشتركة التي اقتربت من حالة السلام والمصالحة”.