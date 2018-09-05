إسرائيل تقرر إخلاء الخان الأحمر وليبرمان يرحب

قضت المحكمة العليا اليوم الأربعاء، بهدم وإخلاء تجمع “الخان الأحمر” الفلسطيني، الواقع شرقي القدس/ وأمرت بإخلاء سكانه خلال سبعة أيام.

وهنأ وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان المحكمة العليا على قرارها الشجاع، بهدم وإخلاء التجمع الفلسطيني.

وكانت السلطات الإسرائيلية شرَعت في شهر تموز/يوليو الماضي في هدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر، قبل أن تُوقف المحكمة العليا هذه الخطوات إثر التماس قدمه السكان إلى المحكمة.

وجاء القرار وفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي رغم احتجاجات الرئيس الفلسطيني محمود عباس واليسار الإسرائيلي ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال المحامي توفيق جبارين، محامي السكان الفلسطينيين، إن المحكمة رفضت الالتماسات التي تم تقديمها إليها، ضد هدم وتهجير سكان الخان الأحمر.

وأضاف جبارين لوكالة الأناضول:” اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن فتح هذا الملف من جديد، بعد أن كانت أقرت سابقًا بهدمه وتهجير السكان، ولذلك فقد رفضت الالتماسات”.

وتابع المحامي جبارين:” طبقًا لقرار المحكمة فإن تنفيذ القرار سيتم بعد أسبوع”.

بدوره، قال وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار التابعة لمنظمة التحرير إن “السكان والسلطة الفلسطينية، يرفضون القرار ويصرون على البقاء والدفاع عن المساكن والسكان”.

وتقيم عشرات العائلات الفلسطينية منذ عقود في التجمع المكوّن من خيامٍ وبيوتٍ من ألواحِ الصفيح.

ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل تنوي تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم (E1) والهادف لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس الغربية.

ويشير الفلسطينيون إلى أن من شأن تنفيذ هذا المخطط عزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين؛ ما يؤدي إلى منع فرص تطبيق حل الدولتين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي دَعَتْ في الأسابيع الماضية إسرائيل إلى التراجع عن هذا المخطط.