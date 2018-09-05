إسرائيل تسعى للتوصل لاتفاق نووي دولي جديد مع إيران عام 2019

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تتضمن خطة أهداف الوزارة لعام 2019، وتتضمن العمل على التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران يستوفي الشروط الإسرائيلية، بدلاً من اتفاق عام 2015 الذي تعارضه بشدة.

وحسب الوثيقة، تقول “هآرتس”، فإن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق الدول الكبرى (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) مع إيران الذي تم التوصل إليه بتاريخ (2 أبريل/أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية)، يشكل فرصة لإسرائيل للعمل على إنشاء آلية للضغط على هذه الدول لضمان التوصل لاتفاق “محسّن يسد الثغرات في الاتفاق الأصلي”، حسب وجهة نظر إسرائيل.

وكانت أهداف وزارة الخارجية الإسرائيلية للعام الحالي 2018، تشمل وضع خطوط حمراء لا يمكن لإيران تجاوزها في قدراتها النووية والعسكرية، وكبح أي تقدم نووي إيراني ذي جدوى، وفق الأناضول.

وفيما يخص الاتفاق النووي مع إيران، فإن أهداف إسرائيل تلخصت في إما تعديل الاتفاق بشكل يرضي مطالب تل أبيب، أو إلغاؤه وتعزيز العقوبات على إيران.