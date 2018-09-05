إيران تعدم 66 شخصاً خلال الشهرين الماضيين

كشفت منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية، الثلاثاء، عن إحصائيات الإعدام التي نفذتها السلطات خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مؤكدة أن “إيران أعدمت ما لا يقل عن 66 شنقاً في تلك الفترة بينهم 21 حالة إعدام تم تنفيذها سراً”.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه “في أغسطس 2018 تم تنفيذ ما لا يقل عن 30 عملية إعدام في سجون مختلفة في إيران، وكانت تهمة معظم هؤلاء السجناء هي القتل المتعمد وحكمت عليهم بالقصاص”.

ووفقاً للتقرير، فإن وسائل الإعلام المحلية لم تعلن إلا عن 9 عمليات إعدام من أصل ثلاثين حالة إعدام على الأقل، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 21 عملية إعدام سراً”.

وتابعت المنظمة التي تتخذ من اسطنبول التركية مقراً لها إنها “سجلت أكبر عدد من حالات الإعدام في يوليو الماضي في سجن رجائي شهر بمدينة كرج غرب العاصمة طهران، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 36 شخصاً في إيران، وكان عدد عمليات الإعدام في أغسطس أقل بستة أضعاف”.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة اليوم الثلاثاء إلى أن “سلطات سجن رجائي الواقع غرب العاصمة طهران، قامت اليوم بنقل 10 أشخاص إلى الحبس الإنفرادي من أجل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدهم”.

وأضافت أن “أغلب هؤلاء العشرة الذين تعتزم السلطات إعدامهم بسبب إرتكابهم جريمة القتل وعدم إعفاء أولياء الضحايا عنهم”، منوهة إلى أن “المنظمة تمكنت من التعرف على هوية أحد المحكومين بالإعدام”.