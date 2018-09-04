بلال أردوغان مع والده على طاولة لقاء رسمي .. والمعارضة تسأل بأي صفة؟‎

أثارت مشاركة بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع الرئيس مع رئيس البرلمان القرغيزي أمس الاثنين في قرغيزستان موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية، نظرًا لأن نجل الرئيس لا يحمل أي صفة رسمية تخوّله حضور اللقاءات الدولية الرسمية وفق مصادر إعلامية تركية معارضة.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات شتّى بعضها امتزج بالسخرية والتهكّم من ” الطابع العائلي الذي بات يحكم تركيا، فبعد أن تمَّ تعيين صهر أردوغان وزيرًا للخزانة والمالية لم يعد مستبعدًا أي شيء آخر ” .

من جانبه انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيكوت أردوغدو حضور بلال أردوغان اللقاءات الرسمية دون أن تكون له صفة رسمية تؤهله لذلك، قائلًا عبر حسابه الشخصي على تويتر: ” بلال أردوغان يجلس على طاولة اللقاء الرسمي الذي جرى مع المسؤولين في قرغيزستان، بأي صفة يجلس بلال على طاولة الحوار؟؟؟ إن دولتنا لديها ماضٍ ممتد إلى آلاف السنين في العمل المؤسسي ولكن أردوغان هدم كل هذا الماضي العريق وهذه الصورة هي صورة ” لدولة الخيمة”.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس البرلمان القرغيزي داستان بيك جومابيكو، في قصر الضيافة، خلال زيارته الرسمية التي يجريها للعاصمة القرغيزية بيشكيك.

وما أثار الجدل هو وجود بلال في الاجتماع المغلق الذي تم تنظيمه بعيدًا عن وسائل الإعلام والصحافة وقد حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين، ورئيس الاتصالات برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون، والنائب العام لرئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز.