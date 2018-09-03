مشادة بين أحمد الطيبي ونائب إسرائيلي في مطار “بن غوريون”

نشبت مشادة كلامية بين عضو الكنيست اليهودي موتي يوغيف، وعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي ورفاقه، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو نشره الإعلام العبري، مساء اليوم الإثنين.

وجرت الواقعة أثناء قيام أعضاء الكنيست من اليهود باستقبال مهاجرين جدد في مطار “بن غوريون”، بينما كان أعضاء الكنيست من عرب في طريقهم لعقد اجتماع مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال عضو الكنيست اليهودي موتي يوغيف في المقطع الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم: “أرحب بجميع المهاجرين وأرحب بمغادرة الخونة، (بالإشارة إلى الأعضاء العرب المغادرين)، إنها ليست بلدكم، رام الله ستكون ضمن إسرائيل”.

بدوره، رد عضو الكنيست العربي طالب أبوعرار قائلًا: “عندما ولدت أنا هنا، أنت قدمت إلى هذا البلد”، ليهاجمه موتي يوغيف زاعمًا: “هذه أرض إسرائيل، وليست أرضك أخرج منها”.

ويحاول أعضاء الكنيست اليهود التضييق على الأعضاء العرب، وخاصة بعد رفض قانون القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأيام الماضية.