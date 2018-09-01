لافروف: لن نغلق الأبواب أمام الحوار مع واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن بلاده لن تغلق الأبواب بقوة أمام الحوار مع الولايات المتحدة، ولن تتخذ موقفًا غاضبًا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة “روسيا-1″، أن “هناك العديد من السياسيين في واشنطن، الذين يدركون أن الوضع الحالي في العلاقات الأمريكية الروسية غير طبيعي”.

وقال: “يجب علينا العمل مع شركائنا بغض النظر عن المشاكل التي تظهر في العلاقات، نحن لسنا من البلدان التي تتخذ موقف الغاضب”.

وتابع الوزير، أنه لا يشك بأن “هناك في الولايات المتحدة العديد من السياسيين، بينهم الحاليون وموظفو الإدارة، يدركون تمامًا أن الوضع الحالي في علاقات البلدين غير طبيعي”. مضيفًا: “أعتقد أن هذه مجرد صفحة حزينة من التاريخ الأمريكي”.

ويقول مراقبون إن العلاقة بين البلدين تشهد وضعًا معقدًا في المرحلة الراهنة، وهو أسوأ مما كانت عليه في فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.