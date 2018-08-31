البنتاغون: إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة طالبان

كشف المستشار في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ راندال شريفير، عن تسجيل تقدمٍ في المحادثات مع حركة طالبان أفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “شريفير” مساء الجمعة، بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار شريفير، إلى أنهم احتاجوا مساعدة باكستان من أجل إحضار طالبان إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: “لا شك بأننا احتجنا مساعدة باكستان من أجل إقناع طالبان وجلبها للجلوس على طاولة المفاوضات، وكذلك ممارسة الضغط عليها”.

وقال شريفير في خضم حديثه عن حركة طالبان والحكومة الأفغانية: “نرى دلالات عدة، تشير إلى حدوث تقدم في العملية السياسية”.

ولفت إلى أنّ الرئيس الأفغاني أشرف غني، يبحث عن سبل جديدة من أجل إعلان جديد لوقف إطلاق النار، قائلاً: “سنرى إن كانت طالبان ستلتزم بإعلان وقف إطلاق النار أم لا”.