البنتاغون: الجيش الصيني يتدرب على ضرب أهداف أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس، إن الجيش الصيني “يتدرب على الأرجح على توجيه ضربات” للولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام جيش التحرير الشعبي الصيني بتوسيع مناطق عمليات القاذفات فوق المياه، مكتسبًا الخبرة في مناطق بحرية ويتدرب على الأرجح على توجيه ضربات لأهداف الولايات المتحدة وحلفائها”.

ويأتي ذلك مع زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي، مع إنفاق دفاعي قدر البنتاغون أنه تجاوز 190 مليون دولار في 2017.

وتعتزم بكين وواشنطن عقد محادثات تجارية، مما أوجد آمالا بأنهما قد يحلان نزاعا متصاعدا بشأن الرسوم الجمركية يهدد بالتحول إلى حرب تجارية شاملة.

وذكر التقرير أنه “في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الصيني توسيع نطاق عملياته، لم يتضح ما هي الرسالة التي تسعى بكين إلى إيصالها بتنفيذ هذه الطلعات غير إظهار تحسن قدراتها”.

وأنزل سلاح الجو الصيني هذا العام قاذفات على جزر وشعاب في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات في المنطقة المتنازع عليها.

وكان البنتاجون وضع في يناير كانون الثاني مواجهة بكين، إلى جانب روسيا، في قلب إستراتيجية جديدة للدفاع الوطني.