بعد خفض أمريكا مساهمتها.. ألمانيا تتعهد بزيادة كبيرة لمساعدات “الأونروا”

قررت الحكومة الألمانية زيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ وذلك بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.

وأكد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، أن أزمة تمويل الأونروا تزيد من حالة الشك وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن “ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها”.

وأشار الوزير، إلى أن بلاده قدمت 81 مليون يورو (94 مليون دولار) للوكالة هذا العام، حتى الآن، وأنها مستعدة لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقمًا، مضيفًا: “نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة”.

ولفت إلى أن “التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار، والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع “أساس مالي مستدام للوكالة”.

في غضون ذلك، نقلت شبكة “سي إن إن” خبرًا، أشارت من خلاله إلى صدور قرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينهي تمويل “الأونروا”.