الأردن: مؤتمر لدعم “الأونروا” في نيويورك نهاية سبتمبر

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن يسعى لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ التي تعاني عجزًا ماليًا يفوق 200 مليون دولار؛ من خلال عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك.

وبين الصفدي أن الدعم المالي للأونروا سيأتي لسد العجز ولوضع خطة تضمن تمويلًا مستمرًا ومتواصلًا، على مدى السنوات القادمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام للوكالة، في عمان: “نقوم في 27 من الشهر القادم وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر برعاية أردنية سويدية، وبرعاية الاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا؛ بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للأونروا”.

و حث الصفدي المجتمع الدولي على “القيام بكل ما يستطيعه؛ لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة، حتى تتمكن من الاستمرار في القيام بدورها”.

وأضاف، أن الدعم “السياسي هو تأكيد أن أونروا مؤسسة قائمة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقيام بدور واضح ومحدد، وهذا الدور يجب أن يستمر”.

وأشار الصفدي إلى أن “المملكة ستقوم أيضًا بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء دول الخارجية العرب، على هامش الدورة العادية، التي ستعقد في العاشر من الشهر القادم”.

من جهته، قال كرينبول: “نحن نتحدث عن دعم بشر، لا يمكن أن نتخلى عن 5,3 مليون لاجئ فلسطيني لديهم حقوق وواجهوا لسنوات وعقود طويلة محنة وظلمًا هائلين”.

وأضاف: “نحن مصممون على الاستمرار بدورنا الذي فوضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالما أنه لم يتم إيجاد حل عادل ودائم بعد، للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الوكالة بدأت، هذا العام، بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو “وضع حرج جدًا لمنظمة إنسانية”.

لكنه أكد أنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار، في النصف الأول من 2018؛ “ما سمح لنا ببدء العام الدراسي”، مضيفًا: “لازلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار؛ لاستكمال هذا العام، ولهذا نحتاج مؤتمر نيويورك”.

وأعادت “الأونروا”، الأربعاء، فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة.

وأكدت أنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين: في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، في الأيام المقبلة.

وستفتح الوكالة، الأحد، أبواب مدارسها ال 171 في الأردن؛ لاستقبال ما يقارب 122 ألف طالب.

وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضي، إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج مساعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.