تغريدة من “كون بديل”.. صحيفة صينية: ترامب يستخدم بكين “كبش فداء”

استهجنت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتهام بكين باختراق البريد الإلكتروني الخاص لمرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون.

واعتبرت الصحيفة الرسمية أن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر التي يتهم فيها الصين باختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون محاولة لاتخاذ الصين “كبش فداء”.

وأضافت قائلة “بالنسبة للشخص الذي يفكر بالمنطق هناك بضعة أمور أكثر إثارة للقلق من تغريدة للرئيس الأمريكي؛ لأنها في البداية تبدو متسقة مع الواقع لكنها سرعان ما تتحول إلى رسائل من كون بديل”.

وكان ترامب كتب تغريدة قال فيها، إن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة العام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو المزيد من المعلومات.

غير أن وزارة الخارجية الصينية نفت تلك الإدعاءات، فيما اتهمته الصحيفة “بتشويه صورة الصين لأنه بحاجة ماسة إلى كبش فداء مع قرب انتخابات التجديد النصفي؛ حتى يشتت انتباه الجماهير عن المشاكل التي يواجهها البيت الأبيض”.