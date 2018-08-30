ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، “إذا لم تطور أداءها”.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة “بلومبيرغ نيوز” الإعلامية، إنه “على منظمة التجارة العالمية، أن تعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل”.

وأضاف: “إذا لم يطوروا أداءهم فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية”.

ومثل هذه الخطوة قد تقوض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية، الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده تعرضت لأعوام لمعاملة سيئة من منظمة التجارة العالمية، وتسبب ذلك بدفع بلاده إلى موقف ضعيف.