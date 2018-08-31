روسيا تعرقل في الأمم المتحدة تقريرًا حول كوريا الشمالية

أعلنت روسيا، الخميس، أنها عرقلت في الأمم المتحدة نشر تقرير بشأن كوريا الشمالية.

وقال سفير روسيا في المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا، إن بلاده “تعرقل في الأمم المتحدة نشر تقرير لخبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية لأن موسكو لا توافق على بعض عناصر هذا التقرير”.

وأضاف نيبنزيا في حديث لصحافيين بعد اجتماع مغلق ضم الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن: “التقرير معلق لأننا نختلف على بعض البنود وسير العمل عليه”، دون أن يوضح ماهية تلك البنود.

وبحسب مصدر دبلوماسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن روسيا تتهم الخبراء على وجه الخصوص بأنهم ذكروا في تقريرهم أن كوريا الشمالية قد تجاوزت في عام 2018 حصتها من الواردات النفطية التي حددها قرار العقوبات الذي تم تبنيه عام 2017.

كما لفت نيبنزيا إلى أن “العديد من مخاوفنا التي تم التعبير عنها في اجتماع للجنة العقوبات لم تؤخذ في الاعتبار، لذلك تم تعليق التقرير في الوقت الحالي”.