أمريكا تهدد الهند بالعقوبات بسبب صفقة أسلحة مرتقبة مع روسيا

حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، الهند، من شراء أسلحة من موسكو.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، راندال شريفر، إنه “لا توجد ضمانة لعدم تعرض نيودلهي لعقوبات أمريكية إذا اشترت أسلحة جديدة من روسيا”.

وأضاف شريفر: “سنكون قلقين جدًا إذا سعت الهند للحصول على أنظمة تسلح جديدة كبيرة” من روسيا.

وتبدي واشنطن قلقها من المباحثات الجارية بين الهند وروسيا لشراء أنظمة دفاع جوي اس-400.

وتبنى الكونغرس الأمريكي في 2017 قانونًا بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين بغرض معاقبة روسيا على سياستها في أوكرانيا ولتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

ويفرض القانون عقوبات اقتصادية على كل كيان او بلد يبرم عقود سلاح مع شركات روسية.

وجاءت تصريحات المسؤول الاميركي قبل أيام من اجتماع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين بنظيريهما الهنديين بنيودلهي.

ووصف شريفر إمكانية شراء الهند منظومة اس-400 بأنها “مثيرة للبلبة” وقال: “نفضل بوضوح أن تبحث الهند عن بدائل وأن ترى إن كان يمكننا أن نصبح شريكًا للاستجابة لمثل هذه الحاجات”.