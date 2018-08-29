ردًّا على تهديده بـ”إبادة” إيران.. ظريف يصف نتنياهو بـ”الوقح وداعية حرب”

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه “وقح وداعية حرب”، وذلك ردًّا على تهديد الأخير بـ”إبادة إيران نوويًا”.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” مساء الأربعاء: “إيران الدولة التي لا تمتلك أسلحة نووية، مهددة بالإبادة النووية من قبل داعية حرب يقف مباشرة بجوار مصنع أسلحة نووية حقيقية”.

وأرفق ظريف مع تغريدته صورة من تصريحات نتنياهو، قائلًا: “هذا أبعد من الوقاحة الفاحشة”.

وكان نتنياهو قال في وقت سابق من الأربعاء، إن “إسرائيل ستستمر في ممارسة الضغوط على النظام الإيراني، وأن الاتفاق الإيراني السوري لن يردع بلده”.

وأوضح نتنياهو خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا باسم رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، أن “من يهدد بلده بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، ولن يحقق غايته في أي حال من الأحوال”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة ضد المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا”.

ووّقعت وزارة الدفاع الإيرانية اتفاقية تعاون عسكري مع وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في دمشق، هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الإثنين الماضي، في مقابلة مع قناة “الميادين” التي تبث من بيروت، إن “أهم بنود اتفاقية التعاون العسكري مع سوريا هو إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة”.