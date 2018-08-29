نتنياهو يتوعد إيران ضمنيًا بـ”الفناء”

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خلال رسالة حملت تهديدًا ضمنيًا لطهران، بفناء من يلوحون بزوال إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدى زيارته لمفاعل ديمونا النووي بصحراء النقب.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنّه “من غير الممكن تجاهل حقيقة أن هناك الكثير من الأعداء، سواء بالمنطقة أو أبعد من ذلك”.

وتابع: “يعلم أعداؤنا جيدًا ما الذي تستطيع إسرائيل فعله، يدركون سياساتنا، من يحاول المساس بنا سنضربه”.

ونفى نتنياهو أن تكون تصريحاته مجرد شعارات جوفاء، وقال إنّ “لديه سياسات واضحة وصارمة تعتمد على تقديرات عميقة وتسليح وجاهزية، وفي وقت الضرورة تعتمد على القرارات المناسبة”.

وأوضح أنّ “إسرائيل تعمل على منع ترسيخ أقدام إيران عسكريًا في سوريا، وأنها لن تتراجع عن هذه السياسة، تمامًا كما لن تتراجع عن سياساتها الخاصة بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه بـ(السيىء)”.

وأشار إلى أنّ “إسرائيل ستواصل العمل على الصعيد السياسي، من خلال ممارسة ضغوط ضد النظام الإيراني الذي وصفه بـ”الخطير والمتطرف”.

وقال إنّه “يوم أمس شهد ثمار هذه الضغوط، من خلال تصريحات رئيس إيران حسن روحاني، والذي أشار إلى أن الكثير من الإيرانيين فقدوا الثقة في المستقبل وبالقوة الإيرانية؛ بسبب استئناف العقوبات الاقتصادية”.