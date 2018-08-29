الخارجية الأمريكية تنفي زيارة مسؤولين أمريكيين لدمشق

نفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن زيارة مسؤولي أمن ومخابرات أمريكيين إلى دمشق واجتماعهم مع مسؤول أمني سوري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت، “إن التقارير التي تحدثت عن زيارة مسؤولي أمن ومخابرات أمريكيين إلى دمشق في يونيو /حزيران الماضي واجتماعهم مع مسؤول أمني سوري غير صحيحة”.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، “أن التقرير لا يعبر عن أي حقيقة نعلمها بالتأكيد”، مشيرة إلى “أن الإدارة الأمريكية اطلعت على التقرير وأنه لا يعبر عما تتبعه الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة”.

وأكدت ناورت “أن الخارجية الأمركية ليست على علم بأي اجتماع مثل هذا”.

وكانت جريدة “الأخبار” اللبنانية الموالية لحزب الله قالت أمس الثلاثاء، إن الوفد الأمريكي عقد اجتماعًا مدة 4 ساعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي.