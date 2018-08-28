تقرير: وفد أمني أمريكي التقى علي مملوك في دمشق يونيو الماضي

قال مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا أمريكيًا يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات زار دمشق في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتقى مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك.

وكانت جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله قالت، في وقت سابق اليوم، إن الوفد الأمريكي عقد اجتماعًا مدة 4 ساعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي.

وردًا على سؤال عن هذه التقارير، قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكيين (طلبا عدم الكشف عن اسميهما) إنه يوجد “حوار متواصل مع أعضاء من نظام الأسد” بشأن طرد تنظيم “داعش” من سوريا واستخدام دمشق للأسلحة الكيماوية ومخزونها من تلك الأسلحة بما في ذلك الكلور، وكذلك مصير الصحفي أوستين تايس الذي يعتقد المسؤولون أنه محتجز لدى دمشق أو حلفائها، وفق رويترز.

وذكرت جريدة الأخبار أن المسؤولين الأمريكيين طالبوا بانسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا والحصول على بيانات عن “المجموعات الإرهابية” تتضمن أعداد المقاتلين الأجانب وكذلك الحصول على حصة من قطاع النفط في مناطق شرق سوريا.

ونقلت الأخبار عن مملوك قوله إن دمشق لن تتعاون مع واشنطن في القضايا الأمنية قبل عودة العلاقات السياسية، ودعا أيضًا إلى انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا.

وقال المصدر الإقليمي، الذي نقلت عنه رويترز، إن معظم التفاصيل الواردة في تقرير جريدة الأخبار صحيحة.