إيران تنقل البريطانية نازنين زاغري للمستشفى بعد تدهور صحتها

نقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، الناشطة والصحفية البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، من سجن إيفين شمال العاصمة طهران إلى أحد المستشفيات؛ جراء تدهور سريع في صحتها.

وقال زوج الصحفية المعتقلة منذ أكثر من عامين، ريتشارد راتكليف، المقيم في بريطانيا، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم، إنّ “زاغري أصيبت بانهيار عصبي منذ الثلاثاء، في السجن، كما أصيبت اليوم بصداع شديد ولم تعد قادرة على تحريك ذراعيها وساقيها”، مضيفًا أنّ “ضغط دمها منخفض للغاية منذ يوم أمس”.

وأعادت السلطات الإيرانية، الأحد الماضي، موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية نازنين زاغري، المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام إلى السجن، بعد رفض طلب لتمديد إطلاق سراح مؤقت لها مدته ثلاثة أيام.

وتقضي الناشطة نازنين زاغري حكمًا بالسجن خمس سنوات، بتهمة التآمر ضد النظام، بعدما قضت محكمة في طهران في 10 من أيلول/ سبتمبر 2016 بإدانتها.

واعتقلت الناشطة في 26 حزيران/يونيو 2016، من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران.