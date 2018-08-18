السلطات الإيرانية تعتقل 4 ناشطين وتقمع احتجاجًا أمام البرلمان (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 4 ناشطين، بينهم 3 من كبار المحامين ورابعهم منتج الأفلام الناشط “محمد نوري زاد”، خلال قمعها احتجاجات شعبية أمام مبنى البرلمان، عصر اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “احتجاجات انطلقت أمام مبنى البرلمان، اليوم، وقامت قوى الأمن بقمع المتظاهرين واعتقال قادة هذه الاحتجاجات، وهم المحامون (قاسم شعلة سعدي، وآرش كيخسروي، ومسعود جواديه)، ومنتج الأفلام الناشط محمد نوري زاد”.

ويعتبر هؤلاء الأربعة من أكبر منتقدي الحكومة الإيرانية، ودعوا، يوم أمس الجمعة، إلى تنظيم احتجاجات، اليوم، أمام البرلمان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ووصف المحامي شعلة سعدي بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الرسمي على “تويتر”، الجمعة، أوضاع إيران بأنها “من أسوأ الأوضاع اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا”.

واستشهد شعلة سعدي بجذور مشاكل البلاد التي تمر بها إيران منها “سلب حقوق المواطنة” نتيجة للمراقبة، مضيفًا أنه “سيشارك في الاحتجاجات، السبت، ضد البرلمان”.

وكان شعلة سعدي أحد أعضاء البرلمان الإيراني في دورته الثالثة والرابعة، وقد اتُهم بإهانة المرشد علي خامنئي والدعاية ضد النظام في عام 2011 لكتابة رسائل انتقاد إلى آية الله خامنئي ووُضع السجن لمدة عام ونصف.

كما أن “محمد نوري زاده” كان من مؤيدي النظام وزعيمه علي خامنئي، إلا إنه أصبح من أشد المنتقدين له عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، وتم اعتقاله وسجنه بشكل متكرر، في السنوات الأخيرة، وقد قام بكتابة ونشر العديد من الرسائل الموجهة إلى آية الله علي خامنئي ينتقد فيها دوره في تدهور الأوضاع في إيران.