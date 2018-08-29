لافروف: الاتصالات جارية مع أمريكا بشأن الوضع في إدلب السورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ما زالت على اتصال بالولايات المتحدة بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد نقلت اليوم عن موسكو قولها، إنها “تناقش الوضع في إدلب وفي منطقة عفرين بسوريا مع إيران وتركيا وكذلك مع المعارضة والحكومة السورية”.

ووصف لافروف، خلال محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو، الأربعاء، مسلحين في إدلب بأنهم “خُراج متقيح” يحتاج تطهيرا.

وأطلق لافروف، عليهم وصف الإرهابيين، قائلاً: إنهم “يستخدمون المدنيين دروعا بشرية”.

وأضاف: “هناك تفاهما سياسيا بين تركيا وروسيا بشأن الحاجة للتفريق بين المعارضة السورية، وأشخاص وصفهم بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب“.