وفاة أربعة أشخاص في قرية سنية بإيران نتيجة البحث عن الماء

لقي أربعة أشخاص حتفهم في قرية “نيكشهر” التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية جنوب شرق البلاد، جراء الغرق في حفرة المياه أثناء البحث عن الماء الصالح للشرب.

وقال محمد رضا ناصح مدير مركز إدارة الكوارث والطوارئ في سيستان وبلوشستان للتلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الثلاثاء، أن “إمراتين وطفلان لقوا حتفهم في قرية نيكشهر بسبب وقوعهم في حفرة قرب النهر”.

وأضاف ناصح أن “هؤلاء الأربعة غرقوا عندما كانوا يقومون بجلب الماء الصالح للشرب”، مبيناً أنه “عندما وقع الطفلان في حفرة النهر حاولت المرأتان إنقاذهما، لكنهما للأسف غرقوا جميعاً”.

وقال ناصح “تم إرسال فرق للإنقاذ إلى موقع الحادث، من أجل إسعاف هؤلاء الأربعة وإنقاذهم، لكنهم للأسف فارقوا الحياة”.

جدير بالذكر أن قرية “نيكشهر” التي يبلغ عدد سكانها 141 ألف و 894 نسمة تقع على بعد 510 كيلومترات جنوب مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.

وقال عليم يار محمدي، وهو ممثل زاهدان في البرلمان الإيراني في مايو الماضي، خلال كلمة له “إن 75 في المائة من سكان مقاطعة سيستان وبلوتشستان يعانون من الفقر وعدم توفر الغذاء والماء الصالح للشرب”.