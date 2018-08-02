محاولة اغتيال ممثل السيستاني في محافظة المثنى العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ممثلًا للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال، في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وأوضح الضابط بشرطة المحافظة، خليل عبدالغفور، أن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على منزل راضي الطائي، ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة المثنى جنوبي العراق‎”.

وأضاف، أن المسلحين هاجموا منزل الطائي الواقع في قضاء الخضر (30 كلم جنوب السماوة مركز محافظة المثنى)، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال، فيما أصيب ابن شقيقه بجروح بليغة.

وتابع عبدالغفور أن السلطات الأمنية “فتحت تحقيقًا في الحادث، وبدأت حملة البحث عن الجناة”، مشيرًا إلى أنه “لم يتضح بعد دوافع الهجوم”.

ويعد السيستاني أبرز مرجع ديني للشيعة في العراق، ولديه ممثلون ينوبون عنه في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، حيث تحظى آراؤه باحترام شريحة واسعة من العراقيين.